İşte Galatasaray’ın yeni teknik direktörü! Bomba iddia gündemi sarstı! Roger Schmidt...

Bir dönem Torrent'in gönderilip yerine Adana Demirspor teknik direktörü Vincenzo Montella'nın getirileceği konuşulurken, bu kez Fenerbahçe'nin de takımın başına getirmek istediği Roger Schmidt'in önümüzdeki sezon Sarı-Kırmızılı ekibin başına geçeceği iddiası ortaya atıldı.

Özellikle son maçta Hasan Şaş'ın tribünde yer alması, Roger Schmidt'in PSV'deki göreviden ayrılması dedikodularını artırırken sezon sonunda Schmidt ile 2 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi.

Öte yandan Hasan Şaş'ın da Alman çalıştırıcının yanında ikinci adam olacağı ve Schmidt'in ekibinde yer alacak isimlerden birisi de hali hazırda Serie A takımlarından Roma'da çalışan Tuğberk Tanrıverdi olacağı iddia edildi.