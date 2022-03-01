İşte Galatasaray'ın yeni teknik direktörü! Bomba iddia gündemi sarstı! Roger Schmidt...
Süper Lig'de 27. hafta geride kalırken, şampiyonluğa havlu atan Galatasaray'da Domenec Torrent'in takımdaki geleceği tartışılmaya devam ediyor. Son haftalarda galibiyetler alınmaya başlasa da Aslan için yeni iddiaların arkası kesilmiyor. İşte Galatasaray'ın önümüzdeki sezon için düşündüğü teknik adam...
Süper Lig'de ilk 27 haftanın sonuna gelinirken, topladığı 35 puanla 12. sırada yer alan Galatasaray Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik alırken üst sıralara doğru tırmanmaya başladı.
Fotomaç'ın haberine göre, Fatih Terim'in halefi Domenec Torrent geldiği ilk günlerdeki performansıyla eleştiri oklarının hedefi olurken, son haftalarda alınan puanlarla tepkileri bir nebze olsun azaltmayı başardı.
Takımdan gönderilip gönderilmeyeceği merak konusu olan 59 yaşındaki teknik adam için Sarı-Kırmızılı yönetimin 'devam' kararı aldığı gelen bilgiler arasındayken, söylentilerin ardı arkası kesilmiyor.
Bir dönem Torrent'in gönderilip yerine Adana Demirspor teknik direktörü Vincenzo Montella'nın getirileceği konuşulurken, bu kez Fenerbahçe'nin de takımın başına getirmek istediği Roger Schmidt'in önümüzdeki sezon Sarı-Kırmızılı ekibin başına geçeceği iddiası ortaya atıldı.
Özellikle son maçta Hasan Şaş'ın tribünde yer alması, Roger Schmidt'in PSV'deki göreviden ayrılması dedikodularını artırırken sezon sonunda Schmidt ile 2 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi.
Öte yandan Hasan Şaş'ın da Alman çalıştırıcının yanında ikinci adam olacağı ve Schmidt'in ekibinde yer alacak isimlerden birisi de hali hazırda Serie A takımlarından Roma'da çalışan Tuğberk Tanrıverdi olacağı iddia edildi.
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