Barcelona GS maçı ne zaman, saat kaçta? Barcelona Galatasaray maçı hangi kanalda?

Barcelona Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Barcelona GS maçının ne zaman oynanacağı merak edilen konulardan birisi oluyor. Avrupa kupalarındaki tek temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile karşılaşacak. Peki; Barcelona Galatasaray maçı ne zaman?