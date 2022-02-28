Barcelona GS maçı ne zaman, saat kaçta? Barcelona Galatasaray maçı hangi kanalda?
Barcelona Galatasaray maçı ne zaman sorusunun yanıtı futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Avrupa kupalarında bu sezon bizi temsil eden sadece Galatasaray kaldı. UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda mücadele edecek Galatasaray'ın rakibi ise Barcelona oldu. Maçın tarihi ise şimdiden araştırılmaya başlandı.
Barcelona Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Barcelona GS maçının ne zaman oynanacağı merak edilen konulardan birisi oluyor. Avrupa kupalarındaki tek temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile karşılaşacak. Peki; Barcelona Galatasaray maçı ne zaman?
BARCELONA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belirlendi.
İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen törende, Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu son 16 turu kuraları çekildi.
Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, İspanya ekibi Barcelona ile eşleşti. Sarı-kırmızılılar, ilk maçını 10 Mart'ta İspanya'da, rövanş karşılaşmasını ise 17 Mart'ta İstanbul'da oynayacak.
İşte UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri:
Rangers - Kızılyıldız
Braga - Monaco
Porto - Olimpik Lyon
Atalanta - Bayer Leverkusen
Sevilla - West Ham United
Barcelona - Galatasaray
Leipzig - Spartak Moskova
Real Betis - Eintracht Frankfurt
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Zelenski kimdir? Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski kimdir, kaç yaşında?
- Çanakkale'de deprem mi oldu? 28 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! SON DAKİKA HABERLER
- MSÜ sınavı ne zaman? 2022 MSÜ sınav giriş yerleri açıklandı mı? ÖSYM sınav giriş belgesi nasıl görüntülenir?
- Barcelona GS maçı ne zaman, saat kaçta? Barcelona Galatasaray maçı hangi kanalda?
- Kasımpaşa Fenerbahçe muhtemel 11'ler! 28 Şubat Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Mart ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 2022 Mart evde bakım maaşı ne zaman yatar?
- Persler üzerine sefere çıkan Makedonyalı Büyük İskender Anadolu'ya geçtiğinde kimin mezarını ziyaret etmiştir?
- Valeri Gerasimov kimdir? Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov kaç yaşında? Görevden alındı mı?
- Swift yaptırımı ne demek? Rusya swift sisteminden çıkarılında ne olur? Swift sistemi nedir, ne işe yarar?
- Mart ayı kira zammı açıklandı mı? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mart kira artış oranı ne kadar? Kiralara ne kadar zam yapılacak?
- Miraç gecesi çekilecek tesbihler: Diyanet Miraç Kandili'nde hangi tesbihler ve zikirler çekilir? Büyük istiğfar duası...
- Miraç Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat? 12 rekat hacet namazı ve tesbih namazı nasıl kılınır? Nasıl niyet edilir?