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Son dakika: Süper Lig'in yeni yayın ihalesini kim aldı? TFF'den açıklama

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Giriş Tarihi: 28.02.2022
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Son dakika: Süper Lig’in yeni yayın ihalesini kim aldı? TFF’den açıklama

Son dakika haberleri... TFF, yayın ihalesiyle ilgili açıklama yaptı. Futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği Süper Lig'i önümüzdeki sezon kimin yayınlayacağı sorusu yanıt buluyor. İşte TFF'den yayın ihalesine ilişkin açıklaması...

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