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Rus devi CSKA Moskova'ya büyük şok! Ukrayna savaşı sonrası yaprak dökümü

SPOR
Giriş Tarihi: 28.02.2022
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Rus devi CSKA Moskova’ya büyük şok! Ukrayna savaşı sonrası yaprak dökümü

CSKA Moskova Erkek Basketbol Takımı, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası 5 oyuncusunun kulüpten ayrıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bu hareket sözleşme şartlarına aykırı olsa da kulüp, sporcuların kararını anlayışla karşılıyor." ifadelerine yer verildi.

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