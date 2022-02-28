15 yaşındaki futbolcu İsak Vural Fenerbahçe’de! Resmen açıklandı

Fenerbahçe'nin altyapısına transfer ettiği İsak Vural, kariyerine İsveç ekibi Hammarby'de başladı. Genç oyuncu, 2018'den bu yana Portekiz temsilcisi Benfica'nın altyapısında forma giyiyordu.

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