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15 yaşındaki futbolcu İsak Vural Fenerbahçe'de! Resmen açıklandı

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Giriş Tarihi: 28.02.2022
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15 yaşındaki futbolcu İsak Vural Fenerbahçe’de! Resmen açıklandı

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe, İsveç doğumlu 15 yaşındaki futbolcu İsak Vural'ı kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "İsak Vural Fenerbahçe'mizde. Ailemize 'Hoş geldin' İsak." denildi.

Fenerbahçe'nin altyapısına transfer ettiği İsak Vural, kariyerine İsveç ekibi Hammarby'de başladı. Genç oyuncu, 2018'den bu yana Portekiz temsilcisi Benfica'nın altyapısında forma giyiyordu.

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