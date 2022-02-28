Son dakika | Süper Lig’de yeni rekor: Bir haftada 44 gol

2021-2022 sezonunun 27. haftasında gerçekleşen rekora Hataysporlu Ayoub El Kaabi hat-trick ile katkı sağlarken; Michy Batshuayi, Patrick van Aanholt, Alexandru Maxm ve Nouha Dicko da 2'şer golle haftayı kapattı.



Atılan 44 golün 37'sine yabancı futbolcular imza atarken, 5 gol yerli futbolcuların ayağından geldi. 2 gol de kendi kalesine atıldı.