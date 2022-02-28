Kasımpaşa Fenerbahçe muhtemel 11'ler! 28 Şubat Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Kasımpaşa Fenerbahçe maçı saat kaçta? Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan lig maçlarının 29'unu sarı-lacivertliler, 4'ünü lacivert-beyazlılar kazandı. 27'nci haftanın kapanış maçında mücadele edecek Kasımpaşa ile Fenerbahçe'nin muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki, 28 Şubat Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta kapanış maçında Kasımpaşa ile Fenerbahçe mücadele edecek. 29 puanla 17. sırada yer alan Kasımpaşa, 43 puanla 6. sırada bulunan Fenerbahçe'yi mağlup ederek çıkış yakalamak istiyor. Peki, 28 Şubat Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
KASIMPAŞA-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?
Karşılaşma, 28 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek.
MUHTEMEL 11'LER
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Donk, Tarkan Serbest, Evren Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Aabid, Fall, Hajradinovic, Ahmet Emin Engin, Umut Bozok
Fenerbahçe: Altay, Nazım, Tisserand, Szalai, Çağtay, Ozan, Crespo, Osayi-Samuel, Rossi, Arda Güler, Serdar Dursun
KASIMPAŞA CEPHESİ
Son 3 maçında iki beraberlik ve bir mağlubiyet alan Kasımpaşa, haftaya 29 puanla girdi.
Kasımpaşa ilk yarıdaki karşılaşmada rakibine 2-1 mağlup olmuştu.
Lacivert-beyazlı ekipte üçer sarı kartları bulunan Umut Bozok, Rayane Aabid, Doğucan Haspolat, Mortadha Ben Ouanes ve Hadergjonaj, bugünkü karşılaşmada da sarı kart görürse, 28. haftadaki Göztepe maçında cezalı duruma düşecek.
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanında 4 futbolcusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Filip Novak, Luiz Gustavo ve Ferdi Kadıoğlu, maçta forma giyemeyecek.
Bu isimlerin yanı sıra bel ağrıları devam eden ve çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Mesut Özil'in de karşılaşmada oynaması beklenmiyor.
FENERBAHÇE İLE KASIMPAŞA 38. RANDEVUDA
Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde bugün 38. kez karşılaşacak.
İki ekip arasında geride kalan 37 maçtan 29'unu Fenerbahçe, 4'ünü Kasımpaşa kazandı, 4 müsabaka da berabere sonuçlandı.
Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 89 golüne, Kasımpaşa 35 golle yanıt verdi.
Sezonun ilk yarısında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.
EN FARKLI SKORLAR
İki takım arasında oynanan maçlarda en farklı skorlu galibiyetleri Fenerbahçe, 6-2 ve 5-1'lik skorlarla elde etti.
2010-2011 sezonunun ilk yarısında Kasımpaşa'nın sahasındaki yenileme çalışmaları nedeniyle Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan maçı Fenerbahçe 6-2 kazandı. 2016-2017 sezonunun ilk yarısındaki 5-1'lik maç da iki ekip arasındaki 33 müsabaka içinde en farklı skorlardan biri olarak kayıtlara geçti.
Kasımpaşa ise 2009-2010 sezonunda Kadıköy'de yapılan ve Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçtan 3-1 galip ayrılmıştı.
Bu arada, Fenerbahçe ile Kasımpaşa, iki aşamalı olarak oynanan 1962-1963 sezonunda hem Beyaz Grup'ta hem de Final Grubu'nda birlikte yer alınca, bir sezonda birbirleriyle toplam 4 maç yapmış oldu.
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- Kasımpaşa Fenerbahçe muhtemel 11'ler! 28 Şubat Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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