Bülent Korkmaz'dan hakem isyanı! "Galatasaray'a olsa gösterir miydi?"

Mağlubiyetin kendilerini üzdüğünü belirten Korkmaz, "Bu oyun ve mücadeleye göre maçın sonucunu hak ettiğimizi söyleyemem. Özellikle ikinci yarı iyi bir oyun ve mücadele vardı. Öne de geçtik. Maçı koparabilirdik ama olmadı. Takımın mücadelesi, özellikle ikinci yarıdaki pas alış verişleri ve kısa bir süre çalışmamıza rağmen hücum opsiyonlarını yapmamız beni mutlu etti. Sonuç mağlubiyet olunca insan üzülüyor ama beni mutlu eden mücadeleci oyun. Bunu devam ettirirsek her maçı kazanmaya adayız." diye konuştu.