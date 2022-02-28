Bülent Korkmaz'dan hakem isyanı! "Galatasaray'a olsa gösterir miydi?"
Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Galatasaray'a 4-2 mağlup oldu. Maç sonrası konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Bu oyun ve mücadeleye göre maçın sonucunu hak ettiğimizi söyleyemem. Özellikle ikinci yarı iyi bir oyun ve mücadele vardı" dedi.
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray'a 4-2 yenilmelerine rağmen takımının gösterdiği performanstan memnun olduğunu söyledi. Korkmaz, Nef Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Mağlubiyetin kendilerini üzdüğünü belirten Korkmaz, "Bu oyun ve mücadeleye göre maçın sonucunu hak ettiğimizi söyleyemem. Özellikle ikinci yarı iyi bir oyun ve mücadele vardı. Öne de geçtik. Maçı koparabilirdik ama olmadı. Takımın mücadelesi, özellikle ikinci yarıdaki pas alış verişleri ve kısa bir süre çalışmamıza rağmen hücum opsiyonlarını yapmamız beni mutlu etti. Sonuç mağlubiyet olunca insan üzülüyor ama beni mutlu eden mücadeleci oyun. Bunu devam ettirirsek her maçı kazanmaya adayız." diye konuştu.
Bülent Korkmaz, hakem Ümit Öztürk'ün performansını beğenmediğini dile getirerek, "Yusuf'un bir pozisyonunda itmeye penaltı çalınmadı. Bize bu kadar penaltı veriyor ama Galatasaray'a olsa gösterir miydi? Hakemden memnun değilim. Çok beğendiğim ve sevdiğim bir hakemdi ama memnun değilim. Kararlar her iki tarafa da eşit olmalı ama bu maçta onu görmedim." ifadelerini kullandı.
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