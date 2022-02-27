Chelsea’yi penaltılarla geçen Liverpool, İngiltere Lig Kupası’nın sahibi oldu

Maç öncesinde Chelsea taraftarları AA muhabirine, Abramovich'in kulübün yönetimini bırakmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bir Chelsea taraftarı Abramovich hakkında "Kendisini ne kadar suçlayabiliriz ki! Chelseali taraftarlar kulübe sahip çıktığı için bence onunla gurur duyuyordur." ifadesini kullandı.

Bir diğer Chelsea taraftarı ise Ukrayna'ya destek verdiklerini ancak politik kararlarla futbolun karıştırılmaması gerektiğini, Abramovich'in dünyadaki külüp sahiplerinden en iyisi olduğunu ve Chelsea'yi en iyiler arasına soktuğunu söyledi.