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Son dakika: Trabzonspor'da Kovid-19 şoku

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Giriş Tarihi: 27.02.2022 Güncelleme Tarihi: 27.02.2022
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Son dakika: Trabzonspor’da Kovid-19 şoku

Son dakika haberi... Süper Lig'de şampiyonluk için emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor Kulübü, bir oyuncusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

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