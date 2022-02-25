25 Şubat 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri CANLI I Trabzonspor - Kayserispor (CANLI SKOR) Lider üç puan için sahada

CANLI I Trabzonspor - Kayserispor (CANLI SKOR) Lider üç puan için sahada

SPOR
Giriş Tarihi: 25.02.2022 Güncelleme Tarihi: 25.02.2022
ABONE OL
CANLI I Trabzonspor - Kayserispor CANLI SKOR Lider üç puan için sahada

Süper Lig'in 27. haftasında lider Trabzonspor evinde Hikmet Karaman yönetimindeki Kayserispor'u ağırlıyor. Trabzonspor alacağı 3 puanla ligdeki yürüyüşünü sürdürmek isterken, Kayserispor da 3 puanı hedefliyor. İşte maçın 11'leri...Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Trabzonspor ile Kayserispor kritik maçta karşılaşıyor.

TRABZONSPOR-KAYSERİSPOR 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Ahmetcan, Hugo, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius.

KAYSERİSPOR: Lung, Onur, Mert, Hosseini, Carole, Abdulkadir, Attamah, Ramazan, Thiam, Cardoso, Gavranovic

MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

EVİNDE KAYBETMİYOR

Trabzonspor bu sezon sahasında oynadığı maçları kaybetmedi. Geçtiğimiz sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 kaybettiği maçtan itibaren 353 günlük sürede mağlubiyet yüzü görmedi. Trabzonspor, söz konusu karşılaşmanın ardından geçen sezon 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken bu sezon da 13 karşılaşmada 9 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Bordo-mavililer, böylece sahasındaki son 19 karşılaşmada 13 galibiyet, 6 beraberlik elde etme başarısını gösterdi.

TRABZONSPOR SAKATLIKLARDA SON DURUM

Hamsik dün salonda, İsmail Köybaşı ve Trondsen de takımdan ayrı olarak çalıştı. İzolasyon süreci sona eren Abdülkadir Ömür ile Denswil takıma katıldı. Dorukhan Toköz de saha çalışmasına katıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA