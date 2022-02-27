Galatasaray - Rizespor CANLI SKOR





11'LER



Galatasaray: Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Emre, Cicaldau, Kerem, Emre

Çaykur Rizespor: Tarık, Baiano, Holmen, Ponck, Eren, Phiri, Gedson, Yusuf, Boldrin, Boyd, Pohjanpalo.



42. KEZ KARŞI KARŞIYA



Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'de 42. kez karşı karşıya gelecek.



Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 41 lig maçından 27'sini Galatasaray, 7'sini Rizespor kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.



Sarı-kırmızılı ekibin 95 golüne, yeşil-mavililer 42 golle karşılık verebildi.