Galatasaray - Rizespor CANLI SKOR
Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Rizespor'u ağırlıyor. Geçtiğimiz hafta Göztepe'yi geriden gelerek kazanan Galatasaray ikide iki yaparak rahat bir nefes almak istiyor. Küme düşme hattında bulunan Rizespor da puan ya da puanlar almanın peşinde. Galatasaray - Rizespor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, geçen hafta deplasmanda Göztepe'yi 3-2 yenerek 6 maç aradan sonra galibiyet elde etmişti. Sarı-kırmızılı takım, 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 yenilgi sonucunda topladığı 32 puanla ligin 26. haftasını 13. sırada tamamladı.
Ligde zor günler geçiren Çaykur Rizespor da oynadığı maçların 6'sını kazanırken, 5'inde berabere kaldı ve 15'ini kaybetti. Karadeniz ekibi, 26. haftayı 23 puanla 18. sırada bitirdi.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray, 3-2 kazanmıştı.
İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Muslera'nın yanı sıra Morutan, Halil Dervişoğlu ve Arda Turan maç kadrosuna alınmadı.
Rize temsilcisinde, sakatlığı bulunan Aminu Umar kadroda yer almayacak. Hafif sakatlığı bulunan Sabo ve Gökhan Gönül'ün ise oynayıp oynayamayacağı maç saatinde belli olacak.
11'LER
Galatasaray: Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Emre, Cicaldau, Kerem, Emre
Çaykur Rizespor: Tarık, Baiano, Holmen, Ponck, Eren, Phiri, Gedson, Yusuf, Boldrin, Boyd, Pohjanpalo.
42. KEZ KARŞI KARŞIYA
Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'de 42. kez karşı karşıya gelecek.
Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 41 lig maçından 27'sini Galatasaray, 7'sini Rizespor kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.
Sarı-kırmızılı ekibin 95 golüne, yeşil-mavililer 42 golle karşılık verebildi.
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