27 Şubat 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Lider Trabzonspor'a Abdullah Avcı dokunuşu! Hami Mandıralı'dan ziyaret

Lider Trabzonspor'a Abdullah Avcı dokunuşu! Hami Mandıralı'dan ziyaret

SPOR
Giriş Tarihi: 27.02.2022
ABONE OL
Lider Trabzonspor’a Abdullah Avcı dokunuşu! Hami Mandıralı’dan ziyaret

Kayserispor'u da devirerek şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor'da yüzler gülüyor. Deneyimli çalıştırıcı Abdullah Avcı'nın yedek kulübesine dokunuşları da dikkat çekti. Şampiyonluk için hazırlanan Trabzonspor'a efsane oyuncusu Hami Mandıralı'dan moral ziyareti geldi.

Trabzonspor'u bu sezon geri dönüşler zirvede tuttu. Abdullah Avcı liderliğindeki Fırtına, geriye düştüğü maçlardan 20 puan çıkartarak bu alanda ligin en iyisi oldu. Kulübeden girenlerden ise 6 gollük katkı alıp hanesine 10 puan yazdırdı.

Yukatel Kayserispor karşısında müthiş geri dönüşüyle sahadan 3-2 galibiyetle ayrılan ve şampiyonluk yarışında yoluna doludizgin devam eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, dokunuşlarıyla farkını gösteriyor.

Önceki gün basın toplantısında, "Trabzonspor'un DNA'sında böyle geri dönüşler var" diyen tecrübeli çalıştırıcının liderliğindeki Karadeniz ekibi, bu sezon geriye düştüğü maçlarda elde ettiği puanlarla adından söz ettiriyor. Bu alanda ligin en iyi takımı unvanına sahip olan Fırtına, 5 müsabakadan 1'er puanla ayrılırken, 5 maçı da kazanarak hanesine 20 tam puan yazdırmayı başardı.

EFSANE ZİYARET

Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda salı günü sahasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına dün başladı. Zirvenin keyfini süren bordo-mavililerin idmanından renkli kareler objektiflere yansıdı.

Öte yandan Trabzonspor'un unutulmaz isimlerinden Hami Mandıralı, antrenmanı ziyaret etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA