Lider Trabzonspor’a Abdullah Avcı dokunuşu! Hami Mandıralı’dan ziyaret

Önceki gün basın toplantısında, "Trabzonspor'un DNA'sında böyle geri dönüşler var" diyen tecrübeli çalıştırıcının liderliğindeki Karadeniz ekibi, bu sezon geriye düştüğü maçlarda elde ettiği puanlarla adından söz ettiriyor. Bu alanda ligin en iyi takımı unvanına sahip olan Fırtına, 5 müsabakadan 1'er puanla ayrılırken, 5 maçı da kazanarak hanesine 20 tam puan yazdırmayı başardı.