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CANLI | Altay Gaziantep FK maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma

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Giriş Tarihi: 27.02.2022 Güncelleme Tarihi: 27.02.2022
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CANLI | Altay Gaziantep FK maçı canlı anlatım izle! Süper Lig’de zorlu karşılaşma

Süper Lig'in 27. haftasında heyecan sürüyor. Küme düşme potasında bulunan İzmir temsilcisi Altay, evinde Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Karşılaşmada ilk düdük saat 13.30'da çaldı. Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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