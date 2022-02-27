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Giresunspor 6 puanlık maçta Göztepe'yi yendi! MAÇ SONUCU: Giresunspor Göztepe 3-1

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Giriş Tarihi: 27.02.2022 Güncelleme Tarihi: 27.02.2022
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Giresunspor 6 puanlık maçta Göztepe’yi yendi! MAÇ SONUCU: Giresunspor Göztepe 3-1

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta karşılaşmasında GZT Giresunspor, Göztepe'yi ağırladı. Çotanak Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Giresunspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

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