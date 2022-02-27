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CANLI | Hatayspor Yeni Malatyaspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma

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Giriş Tarihi: 27.02.2022 Güncelleme Tarihi: 27.02.2022
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CANLI | Hatayspor Yeni Malatyaspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig’de zorlu karşılaşma

Hatayspor, Süper Lig'in 27. haftasında Öznür Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Ev sahibi Hatayspor Avrupa umutlarını sürdürmek isterken, 16 maçtır kazanamayan ve ligin dibine demir atan Yeni Malatyaspor nefes almanın peşinde.

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