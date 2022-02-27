Galatasaray Teknik Direktörü Torrent’ten galibiyet yorumu: Meyvelerini topluyoruz

İŞTE TORRENT'İN SÖZLERİ:

Güzel bir maç oldu. Çok pozisyon yakaladık. Onlar da iki güzel gol attı. Az pozisyonla golleri çıkardılar. Güzel oynadık. 1 ay boyunca antrenman yaptık. Bu 1 ayda kendimizi geliştirdik. Sezon öncesi gibi hazırlık yaptık. Meyvelerini topluyoruz.