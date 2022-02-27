Galatasaray Teknik Direktörü Torrent'ten galibiyet yorumu: Meyvelerini topluyoruz
Son dakika spor haberleri... Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, 4-2 kazandıkları Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Torrent, ''İyi oynadığımızı düşünüyorum. 1 ay boyunca antrenman yaptık ve 1 ay sonunda kendimizi geliştirdiğimizi düşünüyorum. Bunun meyvelerini topluyoruz. Rotasyonun pozitif etkileri olduğunu düşünüyorum. Benim de normalde yaptığım şey bu." dedi.
Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında Rizespor'u 4-2 mağlup etti. Maçın ardından Domenec Torrent açıklamalarda bulundu.
İŞTE TORRENT'İN SÖZLERİ:
Güzel bir maç oldu. Çok pozisyon yakaladık. Onlar da iki güzel gol attı. Az pozisyonla golleri çıkardılar. Güzel oynadık. 1 ay boyunca antrenman yaptık. Bu 1 ayda kendimizi geliştirdik. Sezon öncesi gibi hazırlık yaptık. Meyvelerini topluyoruz.
Bazen hocaların aldığı kararlar, sahayı doğrudan etkiliyor. Bazen kimin girip çıktığı etkilemiyor, bazen etkiliyor. Babel'in girişi etkiledi. Ben rotasyon yapıyorum. Rotasyonun pozitif etkileri olduğunu düşünüyorum.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Valeri Gerasimov kimdir? Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov kaç yaşında? Görevden alındı mı?
- Swift yaptırımı ne demek? Rusya swift sisteminden çıkarılında ne olur? Swift sistemi nedir, ne işe yarar?
- Mart ayı kira zammı açıklandı mı? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mart kira artış oranı ne kadar? Kiralara ne kadar zam yapılacak?
- Miraç gecesi çekilecek tesbihler: Diyanet Miraç Kandili'nde hangi tesbihler ve zikirler çekilir? Büyük istiğfar duası...
- Miraç Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat? 12 rekat hacet namazı ve tesbih namazı nasıl kılınır? Nasıl niyet edilir?
- Cemreler ne zaman düşer? 2022 ikinci cemre suya ne zaman düşecek? Havalar ne zaman ısınacak?
- İlhan İrem öldü mü, sağlık durumu nasıl? İlhan İrem kimdir, kaç yaşında? Eşi Hansu İrem kimdir?
- Adalet Bakanlığı 12 bin 823 personel alım başvuruları ne zaman başlıyor? Adalet Bakanlığı personel alım sınavı başvuru tarihleri belli mi?
- Sercan Yıldırım Survivor'dan ayrılıyor mu? Survivor Sercan diskalifiye mi olacak? Olay yaratan fragman...
- Miraç hediyeleri: Miraç gecesi Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'e verilen hediyeler nelerdir?
- Miraç gecesi yaşananlar: Hz. Muhammed göğe nasıl yükseldi? Miraç gecesi ne oldu? İşte mucizevi yolculuğun ayrıntıları
- Diyanet: Miraç gecesi süt içmek anlam ve önemi: Miraç gecesi süt içmek sünnet mi? Süt içilmesi ne ifade eder?