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FIFA'dan Rusya'ya SON DAKİKA yaptırım kararı

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Giriş Tarihi: 27.02.2022 Güncelleme Tarihi: 27.02.2022
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FIFA’dan Rusya’ya SON DAKİKA yaptırım kararı

Rusya'nın Ukrayna topraklarını işgal hamlesi yaptırımları da peş peşe getirdi. FIFA, Rusya’da hiçbir uluslararası mücadele oynanmayacağını ve müsabakaların tarafsız sahada yapılacağını açıkladı. Ayrıca Rusya milli marşının ve bayrağının futbol müsabakalarında yer almayacağı da belirtildi. FIFA, Rusya’nın tamamen ihraç kararının ise seçenekler arasında halen yer aldığını ifade etti.

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