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CANLI | Alanyaspor Konyaspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma

SPOR
Giriş Tarihi: 27.02.2022
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CANLI | Alanyaspor Konyaspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig’de zorlu karşılaşma

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 27. hafta maçında Alanyaspor sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadele iki takım için de büyük önem taşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı ahaber.com.tr'de.

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