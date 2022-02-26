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Yusuf Yazıcı Rusya'da golle başladı: Yıldız oyuncu ilk maçında gol attı

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Giriş Tarihi: 26.02.2022 Güncelleme Tarihi: 26.02.2022
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Yusuf Yazıcı Rusya’da golle başladı: Yıldız oyuncu ilk maçında gol attı

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, yeni takımı CSKA Moskova ile çıktığı ilk maçta gol ile tanıştı. Spartak Moskova'ya konuk olan CSKA Moskova'da maça 11'de başlayan Yusuf Yazıcı 75. dakikada oyundan çıktı.

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