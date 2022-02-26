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Mağlubiyeti hak etmedik: Sivasspor - Beşiktaş maçı sonrasında Rıza Çalımbay'dan açıklama

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Giriş Tarihi: 26.02.2022 Güncelleme Tarihi: 26.02.2022
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Mağlubiyeti hak etmedik: Sivasspor - Beşiktaş maçı sonrasında Rıza Çalımbay’dan açıklama

Sivasspor Beşiktaş maçının ardından Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu. Mağlubiyeti hak etmediklerini söyleyen Çalımbay "Bizim oyun felsefemizde oyunu çirkinleştirme veya beraberliğe oynamak hiç olmadı zaten. Çok güzel pozisyonlar yakaladık ilk yarıda da ikinci yarıda da. Çok üstün olduğumuz yerler var, şutlar olsun veya diğerleri. Yediğimiz goller çok kötü." ifadelerini kullandı.

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