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Getafe 1 puanı Enes Ünal ile kurtardı

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Giriş Tarihi: 26.02.2022 Güncelleme Tarihi: 26.02.2022
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Getafe 1 puanı Enes Ünal ile kurtardı

LaLiga Santander'in 26'ncı haftasında Getafe, sahasında Alaves ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin gollerini 55 ve 72'nci dakikalarda milli oyuncu Enes Ünal kaydetti.

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