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Tottenhamlı Kane ve Son, Premier Lig tarihine geçti

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Giriş Tarihi: 26.02.2022
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Tottenhamlı Kane ve Son, Premier Lig tarihine geçti

Son dakika spor haberleri... Tottenham'da forma giyen Harry Kane ile Heung-min Son, İngiltere Premier Lig'in en çok gol atan ikilisi oldu.

Ligde kötü gidişe son vermek isteyen Tottenham, deplasmanda karşılaştığı Leeds UnitedMatt Doherty, Dejan Kulusevski, Harry Kane ile Heung-min Son'ın golleriyle 4-0 mağlup ederek moral buldu.

Son golü birlikte hazırlayan Kane ve Son, toplam 37 golle Premier Lig'de en fazla gol atan ikili olarak tarihe geçti.

Daha önce Chelsea formasıyla Frank Lampard ve Didier Drogba, 36 gol atmıştı.

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