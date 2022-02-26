26 Şubat 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Canlı I Sivasspor - Beşiktaş (CANLI SKOR) Kara Kartal zorlu deplasmandan çıkabilecek mi?

Canlı I Sivasspor - Beşiktaş (CANLI SKOR) Kara Kartal zorlu deplasmandan çıkabilecek mi?

SPOR
Giriş Tarihi: 26.02.2022 Güncelleme Tarihi: 26.02.2022
ABONE OL
Canlı I Sivasspor - Beşiktaş CANLI SKOR Kara Kartal zorlu deplasmandan çıkabilecek mi?

Süper Lig'de 3 maçlık galibiyet hasretini Altay karşılaşmasında söndüren Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor'a konuk oluyor. Önder Karaveli yönetimindeki Kara Kartal, zorlu deplasmandaki maçı da kazanıp seriyi sürdürmek istiyor. Sivasspor ise karşılaşmadan galip ayrılık Avrupa iddiasını sürdürme amacında. İşte maçın ilk 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'in 27. haftasında kritik müsabaka futbolseverleri bekliyor. Sivasspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

SİVASSPOR: Muammer, Caner, Goutas, Kamara, Uğur, Cofie, Hakan, Fajr, Pedro Henrique, Erdoğan, Yatabare

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Umut Meraş, Necip, Atiba, Ghezzal, Alex Teixeira, Kenan Karaman, Batshuayi.

MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

SİVASSPOR'DA 4 İSİM FORMA GİYEMEYECEK

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan DG Sivasspor'da 4 eksik bulunuyor. DG Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesinde 4 eksik bulunuyor. Sivasspor'da sakatlığı bulunan Fredrik Ulvestad, Leke James, Ahmet Oğuz ile sarı kart cezalısı olan Max Gradel, siyah-beyazlı ekibe karşı forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ, BU SEZON DEPLASMANDA KAYIP

Beşiktaş, bu sezon deplasmanda istediği sonuçları almakta zorlandı. Rakiplerine 13 kez konuk olan takım, sadece 2 maçtan galibiyetle ayrıldı.

ÇALIMBAY KARTAL KARŞISINDA KAZANAMIYOR

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan DG Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, siyah-beyazlı ekibe karşı kariyerinde 11 farklı takımla çıktığı 38 maçta sadece 7 galibiyet alabildi. Sivasspor'da deneyimli teknik adam Rıza Çalımbay'ın, rakibine karşı şansı tutmuyor. Çalımbay, kariyerinde 11 farklı takımın başında Beşiktaş'a karşı mücadele etti. Tecrübeli çalıştırıcı Göztepe, Denizli, MKE Ankaragücü, Eskişehirspor, Çaykur Rizespor, Mersin İdman Yurdu, Kasımpaşa, Antalyaspor, Trabzonspor, Konyaspor ve Sivasspor ile Beşiktaş'a rakip olduğu 38 resmi müsabakanın sadece 7'sini kazanabildi.

YİĞİDO'NUN İNANCI TAM

Zorlu maç öncesinde Yiğido'da Leke James sakat, Max Gradel ise cezalı, Erdoğan Yeşilyurt da ceza sınırında. Fakat her şeye rağmen Sivasspor'un inancı tam. Yiğido, zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılmaktan başka bir şey düşünmüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA