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Domenec Torrent'ten yıldızlara kesik! İşte Galatasaray'ın Çaykur Rizespor kadrosu

SPOR
Giriş Tarihi: 26.02.2022 Güncelleme Tarihi: 26.02.2022
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Domenec Torrent’ten yıldızlara kesik! İşte Galatasaray’ın Çaykur Rizespor kadrosu

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan Galatasaray'da maç kadrosu belli oldu. İspanyol teknik adam Domenec Torrent; Fernando Muslera, Olimpiu Morutan, Arda Turan ve Halil Dervişoğlu'nu kadroya dahil etmedi.

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