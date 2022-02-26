26 Şubat 2022, Cumartesi
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Milliler son saniyede kaybetti! Yunanistan 72-71 Türkiye (MAÇ SONUCU-ÖZET)

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Giriş Tarihi: 26.02.2022
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Milliler son saniyede kaybetti! Yunanistan 72-71 Türkiye MAÇ SONUCU-ÖZET

2023 FIBA Dünya Kupası Elemeleri B Grubu 3. maçında A Milli Basketbol Takımı'mız deplasmanda Yunanistan'a 72-71 mağlup oldu. Milli Takım, gruptaki dördüncü maçında yine Yunanistan ile 28 Şubat Pazartesi günü karşı karşıya gelecek.

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