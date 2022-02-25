Şampiyonluk hikayeleri böyle maçlarda yazılıyor! Abdullah Avcı’dan şampiyonluk sözleri

BÖYLE GERİ DÖNÜŞLER DNA'MIZDA VAR

"Taraftara teşekkürler. Trabzonspor'un DNA'sında böyle geri dönüşler var. İki topumuz direkten döndü. Trabzonspor ikinci yarıda harika bir tempo yaptı. Taraftarımız vazgeçmedi bizi diri tuttu. Haftalar azalıyor. Bu galibiyetler bizim daha özgüvenli oynamamamızı sağlamalı. Harika gidiyoruz, çok mutluyuz"