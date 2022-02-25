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Şampiyonluk hikayeleri böyle maçlarda yazılıyor! Abdullah Avcı'dan şampiyonluk sözleri

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Giriş Tarihi: 25.02.2022 Güncelleme Tarihi: 25.02.2022
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Şampiyonluk hikayeleri böyle maçlarda yazılıyor! Abdullah Avcı’dan şampiyonluk sözleri

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. 2-0 geriye düştüğü maçtan 3-2 galip ayrılmayı başaran bordo mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı maç sonu açıklamalarda bulundu. Avcı "Şampiyonluk hikayeleri böyle maçlarda yazılıyor. Trabzonspor'un DNA'sında böyle geri dönüşler var." ifadelerini kullandı.

Süper Lig 'in 27. haftasında Kayserispor karşısında Medical Park Stadyumu'ndaki dolu tribünler önünde ilk yarıyı 2-0 geride kapatan lider Trabzonspor ikinci yarıda maçı çevirmesini bildi. Sahadan 3-2'lik müthiş bir geri dönüş ve 3 puanla ayrılan Bordo-Mavililer'de teknik direktör Abdullah Avcı da son düdüğün ardından açıklamalarda bulundu.

"ŞAMPİYONLUK HİKAYELERİ BÖYLE MAÇLARDA YAZILIYOR"

"Şampiyonluk hikayeleri böyle maçlarda yazılıyor. Hiçbir rakip kolay değil. 14 puan önde olabiliriz ama bizim gergin olmaya hata yapmaya hakkımız yok. Şampiyon gibi oynamamız ve bunun tadını çıkarmamız gerekiyor."

BÖYLE GERİ DÖNÜŞLER DNA'MIZDA VAR

"Taraftara teşekkürler. Trabzonspor'un DNA'sında böyle geri dönüşler var. İki topumuz direkten döndü. Trabzonspor ikinci yarıda harika bir tempo yaptı. Taraftarımız vazgeçmedi bizi diri tuttu. Haftalar azalıyor. Bu galibiyetler bizim daha özgüvenli oynamamamızı sağlamalı. Harika gidiyoruz, çok mutluyuz"

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