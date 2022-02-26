Barcelona Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Barcelona GS maçı hangi kanalda?

Barcelona Galatasaray maçı ne zaman sorusunun yanıtı sarı kırmızılı taraftarlar tarafından sorgulanıyor. Avrupa kupalarında bu sezon bizi temsil eden sadece Galatasaray kaldı. UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda mücadele edecek Galatasaray'ın rakibi ise Barcelona oldu. Maçın tarihi ise şimdiden araştırılmaya başlandı.