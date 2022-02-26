Barcelona Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Barcelona GS maçı hangi kanalda?
Barcelona Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Barcelona GS maçının ne zaman oynanacağı merak edilen konulardan birisi oluyor. Avrupa kupalarındaki tek temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile karşılaşacak. Peki; Barcelona Galatasaray maçı ne zaman?
Barcelona Galatasaray maçı ne zaman sorusunun yanıtı sarı kırmızılı taraftarlar tarafından sorgulanıyor. Avrupa kupalarında bu sezon bizi temsil eden sadece Galatasaray kaldı. UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda mücadele edecek Galatasaray'ın rakibi ise Barcelona oldu. Maçın tarihi ise şimdiden araştırılmaya başlandı.
BARCELONA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belirlendi.
İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen törende, Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu son 16 turu kuraları çekildi.
Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, İspanya ekibi Barcelona ile eşleşti. Sarı-kırmızılılar, ilk maçını 10 Mart'ta İspanya'da, rövanş karşılaşmasını ise 17 Mart'ta İstanbul'da oynayacak.
İşte UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri:
Rangers - Kızılyıldız
Braga - Monaco
Porto - Olimpik Lyon
Atalanta - Bayer Leverkusen
Sevilla - West Ham United
Barcelona - Galatasaray
Leipzig - Spartak Moskova
Real Betis - Eintracht Frankfurt
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