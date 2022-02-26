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Galatasaray Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? GS Ç.Rizespor maçı hangi kanalda?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.02.2022
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Galatasaray Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? GS Ç.Rizespor maçı hangi kanalda?

Galatasaray Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Sonucu merakla beklenen maçlardan birisi olan Galatasaray Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak mücadele Nef Stadyumu'nda oynanacak. Galatasaray ligde 13. sırada bulunurken, Ç.Rizespor 18. sırada yer alıyor.

Galatasaray Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Galatasaray'ın rakibi Çaykur Rizespor olacak. Ligde Göztepe karşılaşmasıyla birlikte 6 maç sonra galip ayrılan Galatasaray çıkışını Rize karşısında sürdürmek istiyor. Maçın ne zaman oynanacağı ise futbol severler tarafından merak ediliyor.

GALATASARAY ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray 27 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Nef Stadyumu'nda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

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Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyetle aldığı 32 puanla 13. sırada bulunuyor. Rize ise 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 15 mağlubiyet sonucunda topladığı 23 puanla 18. sırada yer alıyor.

Galatasaray ile Rizespor, Spor Toto Süper Lig'de bugüne kadar 41 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 27 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Yeşil-maviler ise rakibini 7 kez mağlup etti.

7 mücadele de berabere sona erdi. Aslan'ın 95 golüne, Rize ekibi 43 golle karşılık verdi.Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan müsabakayı Galatasaray 3-2'lik skorla kazanmıştı.

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