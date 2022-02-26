Galatasaray Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? GS Ç.Rizespor maçı hangi kanalda?
Galatasaray Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Sonucu merakla beklenen maçlardan birisi olan Galatasaray Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak mücadele Nef Stadyumu'nda oynanacak. Galatasaray ligde 13. sırada bulunurken, Ç.Rizespor 18. sırada yer alıyor.
Galatasaray Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Galatasaray'ın rakibi Çaykur Rizespor olacak. Ligde Göztepe karşılaşmasıyla birlikte 6 maç sonra galip ayrılan Galatasaray çıkışını Rize karşısında sürdürmek istiyor. Maçın ne zaman oynanacağı ise futbol severler tarafından merak ediliyor.
GALATASARAY ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray 27 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Nef Stadyumu'nda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.
MAÇLA İLGİLİ DETAYLAR
Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyetle aldığı 32 puanla 13. sırada bulunuyor. Rize ise 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 15 mağlubiyet sonucunda topladığı 23 puanla 18. sırada yer alıyor.
Galatasaray ile Rizespor, Spor Toto Süper Lig'de bugüne kadar 41 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 27 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Yeşil-maviler ise rakibini 7 kez mağlup etti.
7 mücadele de berabere sona erdi. Aslan'ın 95 golüne, Rize ekibi 43 golle karşılık verdi.Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan müsabakayı Galatasaray 3-2'lik skorla kazanmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Galatasaray Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? GS Ç.Rizespor maçı hangi kanalda?
- Oligark ne demek? Oligark kelime anlamı nedir? Rus oligark ne demek?
- Barcelona Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Barcelona GS maçı hangi kanalda?
- Pi coin ne zaman borsaya girecek 2022? Pi Coin ne kadar, kaç TL’den işlem görecek?
- Survivor birleşme partisi ne zaman? Survivor 2022 birleşme partisi hangi gün yapılacak?
- PTT personel alımı ne zaman yapılacak? 2022 PTT 55 bin personel alımı tarihi belli mi? İşte şartlar...
- Mazot ve gübre destekleri ne zaman ödenecek? Çiftçilere mazot ve gübre desteği bugün yatacak mı?
- Doğalgaz desteği başvuruları ne zaman sona erecek? Doğalgaz fatura desteği başvuruları bitti mi? Ödeme takvimi...
- Survivor ödül oyunu kim kazandı? 25 Şubat Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?
- Miraç gecesi namazı nasıl kılınır? Miraç gecesi namazı nasıl niyet edilir, oruç tutulur mu?
- NATO üyesi ülkeler hangileri, kimler? Türkiye ve Rusya NATO ülkesi mi?
- Memur ve emekliye %3.6 maaş farkı! Geriye 5 veri kaldı: Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? En az 4 bin 744 TL...