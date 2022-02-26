Galatasaray Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? GS Ç.Rizespor maçı hangi kanalda?

Galatasaray ile Rizespor, Spor Toto Süper Lig'de bugüne kadar 41 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 27 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Yeşil-maviler ise rakibini 7 kez mağlup etti.

7 mücadele de berabere sona erdi. Aslan'ın 95 golüne, Rize ekibi 43 golle karşılık verdi.Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan müsabakayı Galatasaray 3-2'lik skorla kazanmıştı.