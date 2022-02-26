Başakşehir - Fatih Karagümrük | CANLI ANLATIM

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig 27'nci haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan ve saat 16.00'da başlayan karşılaşmanın hakemi Yasin Kol. MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ Son dört maçını kazanan Medipol Başakşehir, haftaya 46 puanla 3. sırada girdi. Galibiyet serisini sürdürmeyi hedefleyen turuncu-lacivertli ekip, evinde oynadığı 13 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik, 3'te mağlubiyet yaşadı. VavaCars Fatih Karagümrük de İstanbul derbisinden 3 puanla ayrılmak istiyor. Geçen hafta Demir Grup Sivasspor'u 1-0 mağlup eden Volkan Demirel'in öğrencileri, puanını 36'ya yükseltti. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Caicara, Epureanu, Duarte, Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci, Serdar Gürler, Berkay Özcan, Pizzi, Trezeguet, Okaka FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Salih Dursun, Burak, Balkovec, Caner Erkin, Bistrovic, Biglia, Toure, Emre Mor, Borini, Ahmed Musa