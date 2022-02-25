Yusuf Yazıcı Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle CSKA Moskova’dan ayrılacak mı? Menajerinden flaş açıklama

"AYRILMAK GİBİ BİR İSTEĞİ YOK"

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın da takımla birlikte Rusya'ya döndüğünü açıklayan Adem Cebeci, "Yusuf Yazıcı da kamp sonrası takımla birlikte Moskova'ya dönüş yaptı. Şu an için CSKA Moskova'dan ayrılmak gibi bir isteği ve niyeti yok. Burada kendisini iyi hissediyor" açıklamasını yaptı.