Yusuf Yazıcı Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle CSKA Moskova'dan ayrılacak mı? Menajerinden flaş açıklama
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın yıldızı Yusuf Yazıcı'nın menajeri, "Savaş nedeniyle CSKA Moskova'dan ayrılacak!" iddialarına cevap verdi. Rus basınına konuşan Yazıcı'nın menajeri, "Ayrılmak gibi bir isteği ve niyeti yok" dedi.
Rusya-Ukrayna savaşı sonrası, milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın buradaki geleceği merak konusu oldu. Ara transfer döneminde satın alma opsiyonuyla son Fransa şampiyonu Lille'den CSKA Moskova'ya transfer olan Yusuf Yazıcı'nın menajerinden ayrılık açıklamalarına yanıt geldi.
"AYRILMAK GİBİ BİR İSTEĞİ YOK"
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın da takımla birlikte Rusya'ya döndüğünü açıklayan Adem Cebeci, "Yusuf Yazıcı da kamp sonrası takımla birlikte Moskova'ya dönüş yaptı. Şu an için CSKA Moskova'dan ayrılmak gibi bir isteği ve niyeti yok. Burada kendisini iyi hissediyor" açıklamasını yaptı.
Rus basını Sport24'e konuşan Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci, Rusya-Ukrayna krizinin ardından Yusuf'un buradan ayrılmak istediği yönündeki iddialara açıklık getirdi.
3 MAÇTA 2 ASİST
Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova'da 3 hazırlık maçında forma şansı buldu. 25 yaşındaki on numara bu müsabakalarda 2 asistle takımına katkıda bulunarak başarılı bir performans sergiledi.
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