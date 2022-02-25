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GS Avrupa maçı ne zaman? Galatasaray Avrupa Ligi maçları ne zaman oynanacak?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.02.2022
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GS Avrupa maçı ne zaman? Galatasaray Avrupa Ligi maçları ne zaman oynanacak?

Bu akşam GS maçı var mı? Galatasaray Avrupa Ligi maçı ne zaman oynanacak? UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan lider çıkan Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde ne zaman yeniden sahneye çıkacağı merak ediliyor. Avrupa'da yoluna kaldığı yerden devam etmek isteyen sarı kırmızılı ekibin maçının ne zaman oynanacağı sorgulanıyor. Peki; GS Avrupa maçı ne zaman?

Galatasaray Avrupa Ligi maçı ne zaman oynanacak? GS Avruoa maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'ın maçının ne zaman oynanacağı merak ediliyor. Avrupa arenasında kulüp düzeyinde mücadeleler kaldığı yerden devam ederken, grubundan lider çıkan Galatasaray'ın ne yapacağı ise merak ediliyor. Peki; bu akşam GS maçı var mı? Galatasaray Avrupa Ligi maçı ne zaman oynanacak?

GALATASARAY AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde oynayacağı maçın ne zaman ve kimle olacağı merak ediliyor.

Dünya devlerinin karşılaşcak play-off maçlarınınn ilk ayağı da başlıyor. Sarı kırmızılılar, bu karşılaşmalardan galip çıkacak takımlardan biriyle eşleşecek.

ASLAN'I DEV RAKİPLER BEKLİYOR

Son 16'ya kalmak için play-off oynayacak ekipler arasında dünya devleri bulunuyor. Bugün ilk ayağın oynanacağı play-off'ta Barcelona-Napoli, Dortmund-Rangers, Atalanta-Olimpiakos, Porto-Lazio, Zenit-Betis, Sevilla- Zagreb, Leipzig- Sociedad ve Sheriff- Braga maçları var.

İşte Galatasaray'ın muhtemel rakiplerinin çıkacağı karşılaşmalar:

Barcelona-Napoli

Dortmund-Rangers

Atalanta-Olimpiakos

Porto-Lazio

Zenit-Betis

Sevilla- Zagreb

Leipzig- Sociedad

Sheriff- Braga

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