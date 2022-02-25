Galatasaray rakibi kim oldu? UEFA Avrupa Ligi son 16 turu Galatasaray rakibi kim oldu?
Galatasaray rakibi kim oldu? UEFA Avrupa Ligi son 16 turu Galatasaray rakibi kim oldu? UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi heyecanı yaşanıyor. Kura çekiminde Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı takım da belli olacak. Peki; Galatasaray rakibi kim oldu?
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekiminde Galatasaray rakbii kim oldu? Galatasaray'ın rakibi merak edilen konuların başında geliyor. Sonuçların ardından, Porto, Sevilla, Leipzig, Atalanta, Barcelona, Rangers, Real Betis ve Braga son 16 turuna adını yazdırmıştı.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ!
UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında 8 grup lideri de doğrudan son 16 turuna yüksellmişti. Galatasaray'ın da aralarında bulunduğu 8 takım arasında yer alan Kızılyıldız (Sırbistan), Eintracht Frankfurt (Almanya), Leverkusen (Almanya), Lyon (Fransa), Monaco (Fransa), Spartak Moskova (Rusya), West Ham (İngiltere)), son 16 turunda mücadele edecek.
Bugün gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek son 16 turu eşleşmelerinde maçlar ise 10 ve 17 Mart'ta yapılacak.
Son 16 turu kurasına seri başı katılacak takımlar:
Kızılyıldız
Eintracht Frankfurt
Galatasaray
Bayer Leverkusen
Oylmpique Lyon
Monaco
Spartak Moskva
West Ham United
Galatasaray'ın muhtemel rakipleri:
Atalanta
Porto
Sevilla
Leipzig
Barcelona
Rangers
Real Betis
Braga
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