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Yunanistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? A Milli Basketbol Takımı Yunanistan Türkiye maçı hangi kanalda?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.02.2022
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Yunanistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? A Milli Basketbol Takımı Yunanistan Türkiye maçı hangi kanalda?

Yunanistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? A Milli Basketbol Takımı Yunanistan Türkiye maçı hangi kanalda? FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda oynanacak mücadele Başkent Atina'daki Ano Liossia Olimpik Spor Salonu'nda oynanacak. Peki; Yunanistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yunanistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda Türkiye'nin rakibi Yunanistan olacak. Basketbolda Dünya Kupası'na katılmak için mücadele edecek Millilerimiz, gruptaki ilk maçını kaybetmiş, ikinci maçını ise kazanmıştı.

YUNANİSTAN TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başkent Atina'daki Ano Liossia Olimpik Spor Salonu'nda oynanacak olan Yunanistan-Türkiye maçı, TSİ 19.00'da başlayacak ve NTV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, gruptaki dördüncü maçında yine Yunanistan ile 28 Şubat Pazartesi günü İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak.

TÜRKİYE'NİN GRUPTAKİ DURUMU NASIL?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda Yunanistan ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın bu maçı mutlak kazanması gerekiyor. Gruptaki ilk maçında deplasmanda Belarus'a 84-70'lik skorla mağlup olan milliler, Büyük Britanya'yı ise 84-67 yenmişti.

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