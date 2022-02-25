Yunanistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? A Milli Basketbol Takımı Yunanistan Türkiye maçı hangi kanalda?

Yunanistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda Türkiye'nin rakibi Yunanistan olacak. Basketbolda Dünya Kupası'na katılmak için mücadele edecek Millilerimiz, gruptaki ilk maçını kaybetmiş, ikinci maçını ise kazanmıştı.