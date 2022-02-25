Formula 1 2022 Türkiye GP yapılacak mı? F1 Türkiye GP bu yıl olacak mı?
2022 Formula 1 Türkiye GP yapılacak mı? F1 Türkiye GP bu yıl olacak mı? Rusya Grand Prix'nin iptal edilmesiyle birlikte takvime hangi yarışın gireceği merak edilmeye başlandı. Öne çıkan ülkeler arasında ise Türkiye bulunuyor. Peki; 2022'de Türkiye Grand Prix yapılacak mı?
F1 Türkiye GP bu yıl olacak mı? Formula 1 Türkiye GP yapılacak mı? Rusya Grand Prix iptal edildi ve takvime yeni bir yarış eklenme ihtimali ortaya çıktı. Tahminlere göre Türkiye'de bir yarış yapılabileceği konuşuluyor.
FORMULA 1 TÜRKİYE GP YAPILACAK MI?
Formula 1'in yeni sezondaki resmi bilet satış sitesinde Ukrayna kriziyle gündemde olan Rusya GP'nin kaldırıldığı ve 2022 Türkiye Grand Prix'si için sayfa açıldığı görüldü.
Bu sezon planlamasında normal şartlarda yer almadığı ifade edilen Türkiye Grand Prix'nin bu gelişme ile birlikte Rusya'nın yerine yarış takvimine girebileceği iddiaları gündeme geldi.
Formula 1 yönetiminden veya İstanbul Park yönetiminden konu ile ilgili olarak henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak konunun bir hata olduğu iddia edildi.
RUSYA GP'Sİ İPTAL EDİLDİ!
Formula 1'in resmi sitesinden yapılan açıklamada, "FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası, insanları birleştirmek ve ulusları bir araya getirmek için olumlu bir vizyonla tüm dünyadaki ülkeleri ziyaret ediyor. Ukrayna'daki gelişmeleri üzüntü ve şokla izliyor ve mevcut duruma hızlı ve barışçıl bir çözüm bulunmasını umuyoruz. Perşembe akşamı Formula 1; FIA ve takımlar sporumuzun konumunu tartıştı ve tüm ilgili paydaşların görüşü de dahil olmak üzere, mevcut koşullarda Rusya Grand Prix'sini düzenlemenin imkansız olduğu sonucuna varıldı" ifadeleri kullanıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dolar kuru son dakika: Rusya-Ukrayna müzakere sonrası dolar ne kadar, kaç TL oldu? Dolar düşecek mi, yükselecek mi?
- Formula 1 2022 Türkiye GP yapılacak mı? F1 Türkiye GP bu yıl olacak mı?
- ÇAYKUR işçi alımı 2022 başvuru ne zaman? İŞKUR ÇAYKUR geçici iş başvurusu nereden, nasıl yapılır?
- Barcelona Galatasaray maçı ne zaman, nerede oynanacak? UEFA Avrupa Ligi son 16 turu Barcelona GS maçı ayın kaçında?
- Survivor birleşme partisi ne zaman? 2022 Survivor birleşme partisi hangi gün?
- Putin Instagram hesabı var mı? Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kimdir, kaç yaşında? Putin evli mi, çocuğu var mı?
- UEFA Avrupa Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi nasıl izlenir?
- Vladimir Zelenskiy kimdir, kaç yaşında? Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski komedyen mi, mesleği ne?
- Galatasaray rakibi kim oldu? UEFA Avrupa Ligi son 16 turu Galatasaray rakibi kim oldu?
- Miraç gecesi ne zaman? 2022 Miraç Kandili hangi gün idrak edilecek? Miraç Kandili orucu ne zaman tutulur?
- Açık öğretim lise sınavları ne zaman? 2022 AÖL 2. dönem sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak?
- NATO üyeleri hangileri? NATO üyesi kaç ülke var? Ukrayna NATO'ya üye mi?