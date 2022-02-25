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Formula 1 2022 Türkiye GP yapılacak mı? F1 Türkiye GP bu yıl olacak mı?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.02.2022
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Formula 1 2022 Türkiye GP yapılacak mı? F1 Türkiye GP bu yıl olacak mı?

2022 Formula 1 Türkiye GP yapılacak mı? F1 Türkiye GP bu yıl olacak mı? Rusya Grand Prix'nin iptal edilmesiyle birlikte takvime hangi yarışın gireceği merak edilmeye başlandı. Öne çıkan ülkeler arasında ise Türkiye bulunuyor. Peki; 2022'de Türkiye Grand Prix yapılacak mı?

F1 Türkiye GP bu yıl olacak mı? Formula 1 Türkiye GP yapılacak mı? Rusya Grand Prix iptal edildi ve takvime yeni bir yarış eklenme ihtimali ortaya çıktı. Tahminlere göre Türkiye'de bir yarış yapılabileceği konuşuluyor.

FORMULA 1 TÜRKİYE GP YAPILACAK MI?

Formula 1'in yeni sezondaki resmi bilet satış sitesinde Ukrayna kriziyle gündemde olan Rusya GP'nin kaldırıldığı ve 2022 Türkiye Grand Prix'si için sayfa açıldığı görüldü.

Bu sezon planlamasında normal şartlarda yer almadığı ifade edilen Türkiye Grand Prix'nin bu gelişme ile birlikte Rusya'nın yerine yarış takvimine girebileceği iddiaları gündeme geldi.

Formula 1 yönetiminden veya İstanbul Park yönetiminden konu ile ilgili olarak henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak konunun bir hata olduğu iddia edildi.

RUSYA GP'Sİ İPTAL EDİLDİ!

Formula 1'in resmi sitesinden yapılan açıklamada, "FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası, insanları birleştirmek ve ulusları bir araya getirmek için olumlu bir vizyonla tüm dünyadaki ülkeleri ziyaret ediyor. Ukrayna'daki gelişmeleri üzüntü ve şokla izliyor ve mevcut duruma hızlı ve barışçıl bir çözüm bulunmasını umuyoruz. Perşembe akşamı Formula 1; FIA ve takımlar sporumuzun konumunu tartıştı ve tüm ilgili paydaşların görüşü de dahil olmak üzere, mevcut koşullarda Rusya Grand Prix'sini düzenlemenin imkansız olduğu sonucuna varıldı" ifadeleri kullanıldı.

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