UEFA Avrupa Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi nasıl izlenir?

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Atalanta - Sevilla - Porto - RB Leipzig - Rangers - Barcelona - Real Betis - Braga

SERİBAŞI TAKIMLAR

Kızılyıldız - Eintracht Frankfurt - Galatasaray - Bayer Leverkusen - Oylmpique Lyon - Monaco - Spartak Moskva - West Ham United

İLK MAÇLAR NE ZAMAN?

Aynı ülke takımlarının eşleşemediği son 16 turunda ilk maçlar 10 Mart, rövanşlar ise 17 Mart tarihinde oynanacak. Galatasaray, seri başı olması nedeniyle ilk maçını deplasmanda, ikinci maçını ise kendi sahasında oynayacak.