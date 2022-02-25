UEFA Avrupa Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi nasıl izlenir?
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi nasıl izlenir? Galatasaray'ın rakibinin belli olacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda kura çekimi için heyecan dorukta. Kura çekiminin yayıncı kuruluşu da arama motorlarında sorgulanıyor.
UEFA Avrupa Ligi kura çekiminin nasıl izleneceği arama motorlarında sorgulanıyor. UEFA Avrupa Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda sorusuna yanıt aranıyor. Galatasaray'ın rakibinin belli olacağı heyecan dolu kura çekiminin yayıncı kanalı sorgulanıyor. Grubundan lider çıkan Galatasaray kura çekimine seri başı olarak katılacak.
UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Avrupa Ligi gruplarında mücadele eden Galatasaray, 12 puanla lider tamamladığı için turnuvaya son 16 turundan devam edecek. Bugün yapılacak kura çekimi sonrası son 16 turunda eşleşmeler belli olacak.
Kura çekimi bugün saat 14.00'te gerçekleşecek. Kura çekiminin, Exxen'den naklen yayınlanması bekleniyor.
Son 16 turunda ayrıca, aynı ülke takımları birbirleriyle eşleşemeyecek.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Atalanta - Sevilla - Porto - RB Leipzig - Rangers - Barcelona - Real Betis - Braga
SERİBAŞI TAKIMLAR
Kızılyıldız - Eintracht Frankfurt - Galatasaray - Bayer Leverkusen - Oylmpique Lyon - Monaco - Spartak Moskva - West Ham United
İLK MAÇLAR NE ZAMAN?
Aynı ülke takımlarının eşleşemediği son 16 turunda ilk maçlar 10 Mart, rövanşlar ise 17 Mart tarihinde oynanacak. Galatasaray, seri başı olması nedeniyle ilk maçını deplasmanda, ikinci maçını ise kendi sahasında oynayacak.
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