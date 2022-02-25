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Trabzonspor'dan Dorukhan Toköz ile ilgili sakatlık açıklaması

SPOR
Giriş Tarihi: 25.02.2022
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Trabzonspor’dan Dorukhan Toköz ile ilgili sakatlık açıklaması

Trabzonspor'un başarılı orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz'ün yaşadığı sakatlık sonrası tedavisine başlandı. Bordo mavililer tarafından yapılan açıklamada, "MR'ında sol kalçasında kas içi kanama tespit edilmiş olupfutbolcumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.

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