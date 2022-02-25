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Son dakika: Şampiyonlar Ligi finali Rusya'dan alındı! İşte yeni yeri

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Giriş Tarihi: 25.02.2022 Güncelleme Tarihi: 25.02.2022
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Son dakika: Şampiyonlar Ligi finali Rusya’dan alındı! İşte yeni yeri

Son dakika haberleri... Rusya - Ukrayna savaşının başlamasıyla Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı yer değişti. Rusya'nın St Petersburg şehrinden alınarak Fransa'nın Paris kentine verildi.

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