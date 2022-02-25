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Son dakika: Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

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Giriş Tarihi: 25.02.2022 Güncelleme Tarihi: 25.02.2022
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Son dakika: Galatasaray UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi belli oldu

Son dakika haberleri... Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 rakibi belli oldu. Galatasaray'ın rakibi Barcelona oldu. İşte UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 16 turun eşleşmeleri.

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