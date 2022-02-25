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Son dakika: UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar belli oldu

SPOR
Giriş Tarihi: 25.02.2022
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Son dakika: UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde son 16’ya kalan takımlar belli oldu

Son dakika spor haberleri... Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu, 8 müsabakayla tamamlandı. Müsabakalar sonucu bir üst tura yükselen 16 takım belirlendi.

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