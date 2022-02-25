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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan Slavia Prag maçı yorumu

SPOR
Giriş Tarihi: 25.02.2022
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’dan Slavia Prag maçı yorumu

Son dakika spor haberleri... UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, Slavia Prag ile karşı karşıya geldi. Sarı Lacivertli takım 3-2 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında bir kez daha 3-2 yenilerek turnuvaya veda etti. Maçın ardından İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın açıklamaları şu şekilde:

"Buraya turu geçmek için gelmiştik. Maça dengeli başladık. Beklemediğimiz bir gol yedik. Ferdi'nin sakatlanmasından dolayı yerine oyuncu sokana kadar ikinci golü de yedik. Daha sonra golle cevap verdik. İkinci devreye rakibimiz sert başladı ve 3. golü yedik."

"Oyunun son bölümlerinde yaptığımız değişikliklerle maçı dengeledik. Ancak bugün genel anlamda çok istediğimiz gibi oyun ortaya koyamadık. 3-2 kaybettik ve elendik. Üzgünüz."

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