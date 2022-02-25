Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’dan Slavia Prag maçı yorumu

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın açıklamaları şu şekilde:

"Buraya turu geçmek için gelmiştik. Maça dengeli başladık. Beklemediğimiz bir gol yedik. Ferdi'nin sakatlanmasından dolayı yerine oyuncu sokana kadar ikinci golü de yedik. Daha sonra golle cevap verdik. İkinci devreye rakibimiz sert başladı ve 3. golü yedik."