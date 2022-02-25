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Galatasaray transferi duyurdu! Sırp oyuncu Vasilije Pusica Galatasaray NEF'te

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Giriş Tarihi: 25.02.2022 Güncelleme Tarihi: 25.02.2022
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Galatasaray transferi duyurdu! Sırp oyuncu Vasilije Pusica Galatasaray NEF’te

Galatasaray tarafından yapılan son dakika açıklamasında Sırp oyuncu Vasilije Pusica'yı kadroya katıldığı açıklandı. Galatasaray Nef Basketbol Takımından forma giyecek oyuncu Litvanya ekibi Prienai CBet’de forma giyiyordu.

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