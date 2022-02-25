İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligindeki muhtemel rakipleri! Son 16 maçları ne zaman? Avrupa Ligi Son 16 kura çekimi saat kaçta?
UEFA Avrupa Liginde grubunu lider olarak tamamlayan ve son 16 turuna kalmayı garantileyen Galatasaray'ın muhtemel rakimleri belli oldu. Peki Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kim? Son 16 maçları ne zaman? Galatasaray seri başı mı? Avrupa Ligi Son 16 kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselen Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu.
Doğrudan son 16 turuna yükseldiği için Şubat ayını Avrupa'da maç yapmadan geçiren sarı-kırmızılılar, maçlarını 10-17 Mart'ta oynayacak.
UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenecek kura töreni bugün yapılacak. Son 16 turu eşleşmelerinin belli olacağı kura çekimi saat 14.00'te başlayacak. Galatasaray lider tamamladığı için kura çekimine seribaşı olarak katılacak.
Son 16 turu seri başı olan takımlar:
Galatasaray
Lyon
Monaco
Spartak Moskova
Frankfurt
Kızılyıldız
Leverkusen
West Ham
Galatasaray'ın muhtemel rakipleri:
Atalanta
Porto
Sevilla
Leipzig
Rangers
Barcelona
Real Betis
Braga
AVRUPA LİGİ E GRUBU PUAN DURUMU
1- Galatasaray / 12 puan
2- Lazio / 9 puan
3- Marsilya / 7 puan
4- Lokomotiv Moskova / 2 puan
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü şöyle:
1. Hafta
Galatasaray 1-0 Lazio
Lokomotiv Moskova 1-1 Marsilya
2. Hafta
Lazio 2-0 Lokomotiv Moskova
Marsilya 0-0 Galatasaray
3. Hafta
Lazio 0-0 Marsilya
Lokomotiv Moskova 0-1 Galatasaray
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