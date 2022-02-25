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İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligindeki muhtemel rakipleri! Son 16 maçları ne zaman? Avrupa Ligi Son 16 kura çekimi saat kaçta?

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Giriş Tarihi: 25.02.2022 Güncelleme Tarihi: 25.02.2022
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İşte Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligindeki muhtemel rakipleri! Son 16 maçları ne zaman? Avrupa Ligi Son 16 kura çekimi saat kaçta?

UEFA Avrupa Liginde grubunu lider olarak tamamlayan ve son 16 turuna kalmayı garantileyen Galatasaray'ın muhtemel rakimleri belli oldu. Peki Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kim? Son 16 maçları ne zaman? Galatasaray seri başı mı? Avrupa Ligi Son 16 kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselen Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu.

Doğrudan son 16 turuna yükseldiği için Şubat ayını Avrupa'da maç yapmadan geçiren sarı-kırmızılılar, maçlarını 10-17 Mart'ta oynayacak.

UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenecek kura töreni bugün yapılacak. Son 16 turu eşleşmelerinin belli olacağı kura çekimi saat 14.00'te başlayacak. Galatasaray lider tamamladığı için kura çekimine seribaşı olarak katılacak.

Son 16 turu seri başı olan takımlar:

Galatasaray

Lyon

Monaco

Spartak Moskova

Frankfurt

Kızılyıldız

Leverkusen

West Ham

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri:

Atalanta

Porto

Sevilla

Leipzig

Rangers

Barcelona

Real Betis

Braga

AVRUPA LİGİ E GRUBU PUAN DURUMU

1- Galatasaray / 12 puan

2- Lazio / 9 puan

3- Marsilya / 7 puan

4- Lokomotiv Moskova / 2 puan

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü şöyle:

1. Hafta

Galatasaray 1-0 Lazio

Lokomotiv Moskova 1-1 Marsilya

2. Hafta

Lazio 2-0 Lokomotiv Moskova

Marsilya 0-0 Galatasaray

3. Hafta

Lazio 0-0 Marsilya

Lokomotiv Moskova 0-1 Galatasaray

4. Hafta

Marsilya 2-2 Lazio

Galatasaray 1-1 Lokomotiv Moskova

5. Hafta

Galatasaray 4-2 Marsilya

Lokomotiv Moskova 0-3 Lazio

6. Hafta

Lazio 0-0 Galatasaray

Marsilya 1-0 Lokomotiv Moskova

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