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Fenerbahçe'de şoke eden sakatlık! İlk maçın yıldızı Ferdi Kadıoğlu oyundan çıkmak zorunda kaldı

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Giriş Tarihi: 25.02.2022 Güncelleme Tarihi: 25.02.2022
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Fenerbahçe’de şoke eden sakatlık! İlk maçın yıldızı Ferdi Kadıoğlu oyundan çıkmak zorunda kaldı

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Fenerbahçe, 3-2'nin rövanşında deplasmanda Slavia Prag'a konuk oldu. Karşılaşmanın 25. dakikasında sarı lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Ferdi'nin yerine oyuna Nazım Sangare dahil oldu.

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