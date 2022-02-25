Adana Demirspor: 0 - Antalyaspor: 0 MAÇ SONUCU | Adana'da sessiz gece
Süper Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor ve Antalyaspor karşı karşıya geldi. Her iki takımın da önemli gol fırsatlarını teptiği maçta gol sesi çıkmayınca her iki takım da birer puanla yetindi.
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 27'inci hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
7'nci dakikada Antalyaspor'da ceza sahası dışında topla buluşan Hakan'ın şutunda top auta çıktı.
10'uncu dakikada Ndao'un sağ kanattan açtığı ortayla buluşan Adriano'nun kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
13'üncü dakikada Adana Demirspor'da topla buluşan Vargas, kaleyi görür görmez şutunu çekti, meşin yuvarlak auta çıktı.
32'nci dakikada Adana Demirspor'da serbest vuruş kullanan Balotelli, doğrudan kaleyi gördü. Balotelli'nin şutunda kaleci Boffin meşin yuvarlağı kurtardı.
40'ıncı dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hakan, topu kendi sürdü. Hakan'ın kaleyi görür görmez attığı şutta top, üstten auta çıktı.
Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
50'nci dakikada Hakan'ın sağ çaprazdan sert vuruşunda kaleci Muric gole izin vermedi.
52'nci dakikada Adana Demirspor'da topla buluşan Gökhan, bekletmeden pasını Balotelli'ye verdi. Balotelli'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.
60'ıncı dakikada orta sahada rakipten topu alan Gökhan rakipleri çalımlayarak ceza sahası önüne geldi. Gökhan'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
69'uncu dakikada Adana Demirspor'da topla buluşan Vargas, aşırtarak vuruşunu yaptı. Antalyaspor savunması topu çizgiden çıkartarak gole izin vermedi.
70'inci dakikada Antalyaspor'da sol çaprazda topla buluşan Adriano ceza sahası içerisine girdi. Adriano'un şutunda top ağlarla buluştu ancak ofsayf nedeniyle gol iptal edildi.
84'üncü dakikada Adana Demirspor'da topla buluşan Assombalonga, Balotelli'ye pasını gönderdi. Balotelli'nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 0-0 eşitlikle son buldu.
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