UEFA Avrupa Ligi kuraları ne zaman çekilecek? Konferans ligi son 16 kuraları ne zaman çekilecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Avrupa Ligi son 16 turu maçları ne zaman? UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde heyecan 24 Şubat Perşembe günü sona erecek. Kura çekimlerinin yapılacağı tarihler merak ediliyor. İşte, UEFA Avrupa Ligi kuraları ne zaman çekilecek? Konferans ligi son 16 kuraları ne zaman çekilecek?