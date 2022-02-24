UEFA Avrupa Ligi kuraları ne zaman çekilecek? Konferans ligi son 16 kuraları ne zaman çekilecek?
UEFA Avrupa Ligi kuraları ne zaman çekilecek? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde play-off turu heyecanı 24 Şubat Perşembe akşamı oynanacak maçlarla tamamlanacak. Temsilcilerimizinde yer aldığı turnuvalarda kura çekiminin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. İşte, UEFA Avrupa Ligi kuraları ne zaman çekilecek? Konferans ligi son 16 kuraları ne zaman çekilecek?
UEFA Avrupa Ligi kuraları ne zaman çekilecek? Konferans ligi son 16 kuraları ne zaman çekilecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Avrupa Ligi son 16 turu maçları ne zaman? UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde heyecan 24 Şubat Perşembe günü sona erecek. Kura çekimlerinin yapılacağı tarihler merak ediliyor. İşte, UEFA Avrupa Ligi kuraları ne zaman çekilecek? Konferans ligi son 16 kuraları ne zaman çekilecek?
UEFA AVRUPA LİGİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
UEFA Avrupa Ligi ile UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda kuralar, yarın çekilecek.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenecek kura töreninde, Avrupa futbolunun en önemli ikinci ve üçüncü organizasyonunun son 16 turu eşleşmeleri belli olacak.
Her iki kupada da play-off turunu bugünkü maçların ardından geçecek 8 takım, gruplarını lider tamamladıkları için bu etabı maç yapmadan atlayan 8 takımla eşleşecek ve son 16 turunu oluşturan takımlar belirlenecek.
Grubunu lider tamamladığı için Türk takımlarından Galatasaray'ın seribaşı olarak katılacağı Avrupa Ligi kuraları, yarın TSİ 14.00'te başlayacak.
Avrupa Konferans Ligi play-off turunda mücadele eden Fenerbahçe ise bugün deplasmanda karşılaşacağı Çekya ekibi Slavia Prag'ı elemesi halinde yarın TSİ 15.00'teki kuralara katılma hakkı elde edecek.
Her iki kupanın son 16 turunda, ilk maçlar 10 Mart'ta, rövanşlar ise 17 Mart'ta oynanacak.
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