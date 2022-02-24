Rusya Milli Takımı oyuncusu Smolov’dan Ukrayna’ya destek mesajı

Fedor Smolov kimdir?



Profesyonel kariyerine Dinamo Moskova'da başlayan 32 yaşındaki futbolcu, şu anda devre arasında transfer olduğu Dinamo Moskova adına ter döküyor. Smolov, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova formasıyla Galatasaray'a karşı forma giymişti.



Feyenoord ve Celta Vigo macerası dışında kariyerini ülkesinin çeşitli takımlarında sürdüren Smolov, Rusya Milli Takımı'yla 45 maça çıktı, 16 gol kaydetti..

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