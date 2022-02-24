Rusya Milli Takımı oyuncusu Smolov'dan Ukrayna'ya destek mesajı
Son dakika spor haberleri... Rusya Milli Futbol Takımı oyuncusu Fedor Smolov, ülkesinin Ukrayna'ya askeri müdahalesini eleştirerek sosyal medya hesabından, "Savaşa Hayır" yazdı ve Ukrayna bayrağı emojisi paylaşarak desteğini gösterdi.
32 yaşındaki Rus forvet oyuncusu, sosyal medyadan, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi hakkında paylaşımda bulundu.
Sosyal medya paylaşımında, Rusça "Savaşa Hayır" yazan Smolov, Ukrayna bayrağı emojisi de ekleyerek Ukrayna'ya destek verdi.
Fedor Smolov kimdir?
Profesyonel kariyerine Dinamo Moskova'da başlayan 32 yaşındaki futbolcu, şu anda devre arasında transfer olduğu Dinamo Moskova adına ter döküyor. Smolov, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova formasıyla Galatasaray'a karşı forma giymişti.
Feyenoord ve Celta Vigo macerası dışında kariyerini ülkesinin çeşitli takımlarında sürdüren Smolov, Rusya Milli Takımı'yla 45 maça çıktı, 16 gol kaydetti..
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