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FIFA'dan Rusya'ya kınama mesajı: Her türlü şiddeti kınıyoruz

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Giriş Tarihi: 24.02.2022
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FIFA’dan Rusya’ya kınama mesajı: Her türlü şiddeti kınıyoruz

FIFA'dan yapılan son dakika yazılı açıklamada Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini kınadı. Açıklamada, "FIFA, Rusya'nın Ukrayna'daki güç kullanımını ve her türlü şiddetini kınıyor" ifadeleri kullanıldı.

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