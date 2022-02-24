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Canlı I Slavia Prag - Fenerbahçe (CANLI SKOR) Fenerbahçe Çekya'da tur için sahada

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Giriş Tarihi: 24.02.2022 Güncelleme Tarihi: 24.02.2022
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Canlı I Slavia Prag - Fenerbahçe CANLI SKOR Fenerbahçe Çekya’da tur için sahada

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe ilk maçta 3-2 mağlup olduğu maçın rövanşında Çekya'da Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertlilerde Gustavo, Novak ve Zajc forma giyemeyecek. İşte maçın muhtemel 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek.

SLAVIA PRAG - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

SLAVIA PRAG: MANDOUS, OUSOU, KACHARABA, PLAVSIC, DORLEY, SOR, SEVCIK, OLAYINKA, SCHRANZ, TRAORE, KOLAR

FENERBAHÇE: ALTAY, NAZIM, SERDAR, SZALAI, FERDİ, OZAN, SOSA, OSAYI, MERT, PELKAS, S. DURSUN

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KANARYA'DA 3 EKSİK

Sarı-lacivertli takımda 3 futbolcu, Slavia Prag karşısında forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo ve Filip Novak ile sarı kart cezalısı Miha Zajc, müsabakada görev yapamayacak.

UEFA listesine dahil edilmeyen Miguel Crespo ile Diego Rossi de takımdaki yerlerini alamayacak.

Sakatlıkları geçen İrfan Can Kahveci ile Kim Min-jae'nin kadroda yer alması bekleniyor. Belinden yaşadığı sakatlığı atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Mesut Özil hakkında ise son kararı teknik direktör İsmail Kartal verecek.

Sarı-lacivertlilerde Dimitris Pelkas ile Attila Szalai ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu 2 oyuncu, Slavia Prag karşısında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

AVRUPA KUPALARINDA 240. MAÇ

Fenerbahçe, Slavia Prag müsabakasıyla Avrupa kupalarında 240. kez sahne alacak.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 239 karşılaşmada 87 galibiyet, 51 beraberlik ve 101 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 299 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 351 gol gördü.

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında Çekya ekibi Slavia Prag'a konuk olacak Fenerbahçe, ilk maçta yenilgi yaşadığı eleme turlarını geçmekte zorlanıyor.

Sarı-lacivertli takım, 1959'dan itibaren yer aldığı Avrupa kupalarında, ilk maçından mağlup ayrıldığı 30 turun 29'unda elenmekten kurtulamadı. Fenerbahçe, bu eşleşmelerden sadece birinde rövanşta sonucu lehine çevirerek tur atlayabildi.

Slavia Prag karşısında İstanbul'da oynadığı ilk karşılaşmayı 3-2 kaybeden Fenerbahçe, deplasmanda son 16 turuna yükselebilmek için sahaya çıkacak.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Rövanş maçında her türlü beraberlik durumunda Slavia Prag turu atlayan taraf olacak. Fenerbahçe, rövanşta sahadan 3-2 galip ayrılırsa maç uzayacak. Deplasmanda gol avantajı kaldırıldığı için, Fenerbahçe deplasmandaki karşılaşmayı tek farklı skorlarla kazanırsa mücadele uzatmalara gidecek. Sarı-lacivertliler uzatma devrelerinde de farkı yükseltemezse, tur biletini alan takımı penaltılar belirleyecek.

Diğer bir senaryoda ise Fenerbahçe eğer Çekya'da 2 farklı galibiyet alırsa tur biletini direkt cebine koyacak.

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