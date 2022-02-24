Canlı I Slavia Prag - Fenerbahçe (CANLI SKOR) Fenerbahçe Çekya'da tur için sahada

KANARYA'DA 3 EKSİK

Sarı-lacivertli takımda 3 futbolcu, Slavia Prag karşısında forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo ve Filip Novak ile sarı kart cezalısı Miha Zajc, müsabakada görev yapamayacak.

UEFA listesine dahil edilmeyen Miguel Crespo ile Diego Rossi de takımdaki yerlerini alamayacak.

Sakatlıkları geçen İrfan Can Kahveci ile Kim Min-jae'nin kadroda yer alması bekleniyor. Belinden yaşadığı sakatlığı atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Mesut Özil hakkında ise son kararı teknik direktör İsmail Kartal verecek.

Sarı-lacivertlilerde Dimitris Pelkas ile Attila Szalai ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu 2 oyuncu, Slavia Prag karşısında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.