Son dakika: Tahkim Kurulu, Galatasaray ve Fenerbahçe’ye verilen para cezasını onadı

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin taraftarlarının gerçekleştirdiği çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribün 206, 207, 106, 107, Güney Tribün 119, 120 Batı Tribün 125, 124, 101, 102 bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52/2. maddesi uyarınca 32.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin müsabaka sonrası yapılacak flaş röportajların 30 dakika içerisinde tamamlanmamasından dolayı Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/13. maddesi uyarınca 150.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, cezanın onanmasına, karar verilmiştir."